Не все йшло так, як я очікувала: Костюк – про виліт з турніру в Маямі

Друга ракетка України Марта Костюк висловилась про виліт у третьому колі "тисячника" в Маямі.

Спортсменка зробила відповідний пост у соцмережах, звернувшись до фанатів.

" На цьому все з Маямі. Приємно знову бути на корті та змагатися. Не все йшло так, як я очікувала, але це частина справи. Дякую, що були зі мною. Йдемо далі", – написала Марта.

Нагадаємо, Костюк не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі, поступившись з рахунком 3:6, 4:6.

Після матчу представниця Казахстану віддала належне українці, визнавши, що в деяких моментах їй пощастило.