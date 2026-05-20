Донечка Світоліної розчулила мережу фото з трофеєм Риму

Еліна Світоліна після тріумфу в Римі розчулила фанатів новою сімейною публікацією.

Українська тенісистка поділилася милим фото, на якому її донечка Скай позує разом із чемпіонським трофеєм турніру WTA 1000 у столиці Італії.

Світлина миттєво викликала хвилю емоцій у соцмережах. У коментарях фанати назвали кадр "наймилішим фото дня".

Нагадаємо, Світоліна у фіналі турніру в Римі здолала Коко Гофф та виграла титул WTA 1000.

Після матчу її чоловік Гаель Монфіс емоційно привітав дружину у соцмережах, назвавши її "неймовірною мамою", "винятковою спортсменкою" та зізнавшись, що вона надихає його щодня.

Раніше французький тенісист показав, як навчає донечку грати в теніс.