Костюк показала закулісся Індіан-Веллс: суші, тренування і червона доріжка

Українська тенісистка Марта Костюк після вильоту з турніру в Індіан-Веллсі разом із WTA зняла влог про свій день на турнірі, показавши фанатам закулісся великого тенісу.

У відео Костюк продемонструвала, як проходить її звичайний день: від ранкових тренувань і фотосесій до моментів відпочинку.

Українка показала, як роздає автографи фанатам, проводить час із подругами, насолоджується суші, а також готується до матчів.

Окрему увагу у влозі приділено і більш гламурній стороні турніру – Марта засвітила свій вихід на червону доріжку, де виглядала не менш впевнено, ніж на корті.

Також у кадрі з'явилися її домашні улюбленці, що додало відео ще більшої атмосферності та щирості.

Нагадаємо, Костюк не зуміла вийти в 1/8 фіналу в Індіан-Веллсі, поступившись третій ракетці світу Єлені Рибакіній з Казахстану.

Невдовзі українка дізналася потенційних суперниць на турнірі серії WTA 1000, який з 17 по 29 березня відбудеться в американському Маямі. У другому раунді змагань Марта протистоятиме або Солані Сьєррі (65, Аргентина), або Жаклін Крістіан (35, Румунія).

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта втратила одну позицію й іде тепер 29-ю.