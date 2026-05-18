Майбутня чемпіонка: Світоліна показала, як Монфіс вчить доньку грати в теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі серії WTA 1000 у Римі повернулася додому та поділилася милим сімейним моментом у соцмережах.

Українська тенісистка опублікувала фото, на якому її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вчить їхню доньку Скай грати в теніс.

Кадр швидко розчулив фанатів, які у мережі назвали родину "майбутньою тенісною династією".

Нагадаємо, Монфіс не зміг бути присутнім на фіналі турніру в Рим, де Світоліна здолала Коко Гофф та виграла титул WTA 1000.

Читайте також : Світоліна піднялася на третю позицію в Чемпіонській гонці, у першій десятці є ще одна українка

Втім, після матчу француз дуже емоційно привітав дружину у соцмережах, назвавши її "неймовірною мамою", "винятковою спортсменкою" та зізнавшись, що вона надихає його щодня.