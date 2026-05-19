Світоліна і Монфіс влаштували божевільне шоу на корті: відео

Поки більшість тенісистів проводить звичайні тренування, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс перетворили тенісний корт на справжнє шоу.

Українська спортсменка опублікувала у соцмережах відео, яке миттєво розлетілося мережею.

На кадрах зіркова пара грає у парі проти суперників, але головною подією став зовсім не сам розіграш, а фантастичний трюк, який вигадав Монфіс.

У вирішальний момент француз підкотив під ноги Світоліної професійний миючий пилосос. Еліна несподівано використала його як платформу для розгону, відштовхнулася та буквально в польоті завдала ефектного переможного удару.

Нагадаємо, Монфіс не зміг бути присутнім на фіналі турніру в Рим, де Світоліна здолала Коко Гофф та виграла титул WTA 1000.

Після матчу француз дуже емоційно привітав дружину у соцмережах, назвавши її "неймовірною мамою", "винятковою спортсменкою" та зізнавшись, що вона надихає його щодня.