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Гофф висловилася про розгромну перемогу над Костюк на "тисячнику" в Ухані

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 10:35
Гофф висловилася про розгромну перемогу над Костюк на тисячнику в Ухані
Марта Костюк
Getty Images

Четверта ракетка світу американка Коко Гофф задоволена своєю перемогою над українкою Мартою Костюк (17) у третьому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Її слова передає The Tennis Letter.

"Я сьогодні грала дуже добре. Марта – сильна суперниця, але я дуже задоволена своєю грою. Кожен матч я просто намагаюся довести справу до кінця. Було багато поєдинків за дуже короткий проміжок часу, але я дуже задоволена тим, як сьогодні зіграла", – сказала Гофф.

Це був третій поєдинок суперниць у цьому році, завдяки цій перемозі Гофф виборола першість в очних зустрічах. У січні Костюк поступилась представниці США на Australin Open, а у квітні взяла реванш на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

Напередодні американка обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай. Пізніше Гофф стала чемпіонкою цього "тисячника".

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Коко Гофф

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