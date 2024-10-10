Гофф висловилася про розгромну перемогу над Костюк на "тисячнику" в Ухані

Четверта ракетка світу американка Коко Гофф задоволена своєю перемогою над українкою Мартою Костюк (17) у третьому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.

Її слова передає The Tennis Letter.

"Я сьогодні грала дуже добре. Марта – сильна суперниця, але я дуже задоволена своєю грою. Кожен матч я просто намагаюся довести справу до кінця. Було багато поєдинків за дуже короткий проміжок часу, але я дуже задоволена тим, як сьогодні зіграла", – сказала Гофф.

Coco Gauff on beating Marta Kostyuk in Wuhan



“I played really well today. Marta is a tough opponent, but I’m really happy with how I played. Every match I’m just trying to push through. It’s been a lot of matches in a really short amount of time… but I’m really happy with how I… pic.twitter.com/GheQqXRZF9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 10, 2024

Це був третій поєдинок суперниць у цьому році, завдяки цій перемозі Гофф виборола першість в очних зустрічах. У січні Костюк поступилась представниці США на Australin Open, а у квітні взяла реванш на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

Напередодні американка обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай. Пізніше Гофф стала чемпіонкою цього "тисячника".