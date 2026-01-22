Українська правда
Кіченок та Ніномія успішно подолали перше коло парного розряду Australian Open

Станіслав Лисак — 22 січня 2026, 07:23
Українська тенісистка Надія Кіченок та японка Макото Ніномія без проблем перемогли на старті парного турніру Australian Open австралійську пару Емерсон Джонс/Астра Шарма, які отримали вайлд-кард на змагання.

Зустріч тривала менше ніж годину і завершилась у двох сетах: 6:4, 6:2.

Українсько-японська пара не відзначилась жодною подачею навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло парного розряду

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Емерсон Джонс/Астра Шарма (Австралія) 6:4, 6:2

Напередодні з поразки свій шлях у парному розряді AO-2026 розпочала інша українка Даяна Ястремська, що виступала в парі з американкою Алішею Паркс.

В особистих змаганнях боротьбу серед українських тенісисток продовжує лише Еліна Світоліна. У третьому колі турніру наша тенісистка зіграє проти росіянки Діани Шнайдер.

