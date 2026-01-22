Кіченок та Ніномія успішно подолали перше коло парного розряду Australian Open

Українська тенісистка Надія Кіченок та японка Макото Ніномія без проблем перемогли на старті парного турніру Australian Open австралійську пару Емерсон Джонс/Астра Шарма, які отримали вайлд-кард на змагання.

Зустріч тривала менше ніж годину і завершилась у двох сетах: 6:4, 6:2.

Українсько-японська пара не відзначилась жодною подачею навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло парного розряду

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Емерсон Джонс/Астра Шарма (Австралія) 6:4, 6:2

Напередодні з поразки свій шлях у парному розряді AO-2026 розпочала інша українка Даяна Ястремська, що виступала в парі з американкою Алішею Паркс.

В особистих змаганнях боротьбу серед українських тенісисток продовжує лише Еліна Світоліна. У третьому колі турніру наша тенісистка зіграє проти росіянки Діани Шнайдер.