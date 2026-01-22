Ястремська зазнала поразки на старті парного розряду Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська разом з американкою Алішею Паркс зазнали поразки від 16 сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) у межах стартового поєдинку парного розряду Australian Open-2026.

Зустріч тривала усього 1 годину 21 хвилину і завершилась з рахунком 6:4, 6:3.

Українсько-американська пара виконала 3 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки (проти 7 в суперниць) та реалізували 3 з 9 брейкпойнтів.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло парного розряду

Зауважимо, що в одиночному розряді Даяна Ястремська програла у матчі першого кола представниці Румунії Єлені Габріелі Русе

В особистих змаганнях боротьбу серед українських тенісисток продовжує лише Еліна Світоліна. У третьому колі турніру наша тенісистка зіграє проти росіянки Діани Шнайдер.