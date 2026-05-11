Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 11 травня 2026, 15:50
Надія Кіченок разом із сербкою Александрою Крунич успішно стартували в парному розряді турніру серії WTA 1000 в Римі, обігравши в першому колі дует Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Круніч не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло парного розряду, 11 травня

Надія Кіченок (Україна)/Александра Крунич (Сербія) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США) 6:4, 6:4

У наступному колі змагань Кіченок і Крунич зіграють проти сьомої сіяної пари Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США).

Нагадаємо, що напередодні свій стартовий матч парного розряду турніру в Римі програла сестра Надії Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик.

