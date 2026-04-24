Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Кіченок і Ніномія не впоралися з першими сіяними у парному розряді в Мадриді

Станіслав Матусевич — 24 квітня 2026, 18:37
Кіченок і Ніномія не впоралися з першими сіяними у парному розряді в Мадриді
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли обіграти перших сіяних італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(2).

В обох партіях українка та японка вели 5:4 і подавали, однак жодного разу не зуміли навіть дістатися до сет-пойнтів.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло парного розряду, 24 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 5:7, 6:7(2)

Нагадаємо, що напередодні в парному розряді турніру в Мадриді другим сіяним програли Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик.

Надія Кіченок парний розряд Макото Ніномія

Надія Кіченок

Останні новини