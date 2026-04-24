Кіченок і Ніномія не впоралися з першими сіяними у парному розряді в Мадриді

Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли обіграти перших сіяних італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(2).

В обох партіях українка та японка вели 5:4 і подавали, однак жодного разу не зуміли навіть дістатися до сет-пойнтів.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло парного розряду, 24 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 5:7, 6:7(2)

Нагадаємо, що напередодні в парному розряді турніру в Мадриді другим сіяним програли Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик.