Кіченок і Ніномія не впоралися з першими сіяними у парному розряді в Мадриді
Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли обіграти перших сіяних італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.
Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(2).
В обох партіях українка та японка вели 5:4 і подавали, однак жодного разу не зуміли навіть дістатися до сет-пойнтів.
За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 6 брейків.
Нагадаємо, що напередодні в парному розряді турніру в Мадриді другим сіяним програли Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик.