Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Кіченок і Ніномія вилетіли в першому колі парного розряду турніру в Марокко

Станіслав Матусевич — 19 травня 2026, 20:49
Кіченок і Ніномія вилетіли в першому колі парного розряду турніру в Марокко
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
btu.org.ua

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією поступилися в першому колі парного розряду турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті дуету Наїма Карамоко (Швейцарія)/Петра Марчінко (Хорватія).

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 7-10.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Перше коло парного розряду, 19 травня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Наїма Карамоко (Швейцарія)/Петра Марчінко (Хорватія) 4:6, 6:2, 7-10

Нагадаємо, що сестра Надії Людмила разом із американкою Дезіре Кравчик вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.

Надія Кіченок парний розряд

Надія Кіченок

Надія Кіченок поступилась у другому колі парного розряду турніру в Римі
Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду турніру в Римі
Світоліна 11 травня побореться за вихід у чвертьфінал турніру в Римі: визначився час
Кіченок і Ніномія не впоралися з першими сіяними у парному розряді в Мадриді
Дві українки проведуть чергові матчі на турнірі в Мадриді 24 квітня: відомий час

Останні новини