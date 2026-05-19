Кіченок і Ніномія вилетіли в першому колі парного розряду турніру в Марокко

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією поступилися в першому колі парного розряду турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті дуету Наїма Карамоко (Швейцарія)/Петра Марчінко (Хорватія).

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 7-10.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $283,347

Перше коло парного розряду, 19 травня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Наїма Карамоко (Швейцарія)/Петра Марчінко (Хорватія) 4:6, 6:2, 7-10

Нагадаємо, що сестра Надії Людмила разом із американкою Дезіре Кравчик вийшли у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.