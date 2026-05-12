Надія Кіченок поступилась у другому колі парного розряду турніру в Римі

Українка Надія Кіченок разом із сербкою Александрою Крунич поступились американо-іспанському дуету Ніколь Меліхар/Крістіна Букса в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:5.

Реклама:

За поєдинок Кіченок і Круніч 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не подавали навиліт, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Друге коло парного розряду, 12 травня

Ніколь Меліхар (США) /Крістіна Букса (Іспанія) – Надія Кіченок (Україна)/Александра Крунич (Сербія) 7:6(4), 7:5

Нагадаємо, що напередодні свій стартовий матч парного розряду турніру в Римі програла сестра Надії Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик.