Надія Кіченок поступилась у другому колі парного розряду турніру в Римі
Українка Надія Кіченок разом із сербкою Александрою Крунич поступились американо-іспанському дуету Ніколь Меліхар/Крістіна Букса в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі.
Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:5.
За поєдинок Кіченок і Круніч 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не подавали навиліт, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.
Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Друге коло парного розряду, 12 травня
Нагадаємо, що напередодні свій стартовий матч парного розряду турніру в Римі програла сестра Надії Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик.