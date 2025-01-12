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Фернандес: Стародубцева неймовірна тенісистка і справжній боєць

Станіслав Лисак — 12 січня 2025, 16:30
Фернандес: Стародубцева неймовірна тенісистка і справжній боєць
Юлія Стародубцева
Getty Images

Канадська тенісистка Лейла Фернандес (30) відзначила бійцівські якості українки Юлії Стародубцевої (100).

Про це Фернандес розповіла відразу після перемоги в першому колі Australian Open.

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"Юлія – неймовірна тенісистка, вона справжній боєць. Вона вийшла на корт і просто пробивала по кутах. Я знала, що мені буде важко. Я рада, що переважно залишалась позитивною і боролась за кожне очко. І завдяки вам, глядачам, це приносило ще більше задоволення, тому я вам дякую", – сказала Фернандес.

Зазначимо, що для Юлії Стародубцевої це був лише другий виступ на AO. Минулого року вона дебютувала на турнірі й також не змогла пройти перший раунд.

Завтра, 13 січня, мають відбутися поєдинки першого кола, у яких зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур.

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