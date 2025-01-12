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Матчі Костюк, Калініної та Ястремської на Australian Open-2025 перенесли

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 10:44
Матчі Костюк, Калініної та Ястремської на Australian Open-2025 перенесли
Марта Костюк
Instagram Марти Костюк

Сьогодні, 12 січня, перша ракетка України Марта Костюк мала стартувати на Australian Open-2025, який традиційно проходить на кортах в Мельбурні.

Проте матч української тенісистки з японкою Нао Хібіно не відбудеться за графіком.

Через дощ в Австралії усі поєдинки турніру були призупинені. Тривала пауза призвела до того, що матч Костюк у підсумку був перенесений.

Орієнтовно він має відбутися завтра, 13 січня. Старт запланований на 05:30 за київським часом.

Перенесення також стосується матчів Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської.

Вони мали зіграти завтра, 13 січня. Проте за новим розкладом іхні ігри відбудуться у вівторок, 14 січня.

Нагадаємо, що днем раніше був оприлюднений склад збірної України на матчі проти збірної Туніса у межах Кубку Девіса.

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