Матчі Костюк, Калініної та Ястремської на Australian Open-2025 перенесли

Сьогодні, 12 січня, перша ракетка України Марта Костюк мала стартувати на Australian Open-2025, який традиційно проходить на кортах в Мельбурні.

Проте матч української тенісистки з японкою Нао Хібіно не відбудеться за графіком.

Через дощ в Австралії усі поєдинки турніру були призупинені. Тривала пауза призвела до того, що матч Костюк у підсумку був перенесений.

Орієнтовно він має відбутися завтра, 13 січня. Старт запланований на 05:30 за київським часом.

Перенесення також стосується матчів Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської.

Вони мали зіграти завтра, 13 січня. Проте за новим розкладом іхні ігри відбудуться у вівторок, 14 січня.

Нагадаємо, що днем раніше був оприлюднений склад збірної України на матчі проти збірної Туніса у межах Кубку Девіса.