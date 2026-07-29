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Чинна чемпіонка турніру у Вашингтоні вилетіла у другому колі

Станіслав Матусевич — 29 липня 2026, 23:03
Чинна чемпіонка турніру у Вашингтоні вилетіла у другому колі
Лейла Фернандес
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Чинна чемпіонка турніру серії WTA 500 у Вашингтоні, канадійка Лейла Фернандес (34), не зможе захистити минулорічний титул, оскільки поступилася у другому колі цьогорічних змагань представниці Філіппін Александрі Еалі (28).

Гра тривала 1 годин 55 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:7(1).

Mubadala DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,637,982
Друге коло, 29 липня

Лейла Фернандес (Канада) – Александра Еала (Філіппіни) 2:6, 6:7(1)

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одному успіху. У чвертьфіналі змагань Еала може зіграти проти українки Еліни Світоліної (10), якщо одеситка переможе представницю Узбекистану Поліну Кудерметову (108).

Матч другого кола за участю українки відбудеться 30 липня, час його початку визначиться пізніше.

Еліна Світоліна Лейла Фернандес Александра Еала

Лейла Фернандес

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