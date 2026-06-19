Стародубцева і Фернандес поступилися другим сіяним у чвертьфіналі парного розряду в Ноттінгемі
Юлія Стародубцева разом із канадійкою Лейлою Фернандес програли у чвертьфіналі парного розряду на турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі другому сіяному дуету Сюко Аояма (Японія)/Чань Хао-Чін (Тайвань).
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 4-10.
У другому сеті україно-канадська пара двічі подавала на матч за 5:4 і 6:5, не реалізувала матч-пойнт та програла партію на тай-брейку й зрештою супертай-брейк.
За поєдинок Стародубцева і Фернандес 3 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 1 помилку на подачі та 4 брейки.
Юлія Стародубцева (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Сюко Аояма (Японія)/Чань Хао-Чін (Тайвань) 6:4, 6:7(5), 4-10
У півфіналі змагань Аояма і Чань зіграють проти нейтральної" пари Марія Козирєва/Ірина Шиманович.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Ноттінгемі Стародубцева і Фернандес розгромили дует Ері Ходзумі (Японія/У Фансень (Тайвань).