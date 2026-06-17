Стародубцева легко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева разом із канадійкою Лейлою Фернандес вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У стартовому поєдинку вони легко обіграли дует Ері Ходзумі (Японія/У Фансень (Тайвань).

Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2.

За поєдинок Стародубцева і Фернандес 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 9 ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 8 брейків.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $283,347

Перше коло парного розряду, 17 червня

Юлія Стародубцева (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань) 6:0, 6:2

У чвертьфіналі змагань Стародубцева і Фернандес зіграють проти других сіяних Сюко Аояма (Японія)/Чань Хао-Чін (Тайвань).

Нагадаємо, що в другому колі одиночного розряду турніру в Ноттінгемі Стародубцева у боротьбі поступилася третій сіяній американці Еммі Наварро (25).