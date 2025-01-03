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Калініна прокоментувала вихід у 1/2 фіналу турніру в Брісбені

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 10:17
Калініна прокоментувала вихід у 1/2 фіналу турніру в Брісбені
Ангеліна Калініна
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна (55) прокоментувала перемогу над Кімберлі Біррелл (113) у 1/4 фіналу турніру WTA 500 у Брісбені. Вона заявила, що їй завжди даються важко матчі в Австралії.

Про це Калініна сказала після гри.

"Дякую всім за те, що так гучно вболівали, я очікувала цього, у будь-якому разі дякую. Я хочу віддати належне Кімберлі, тому що... Вау, що за матч.

Я почуваюся зараз якось по-особливому, тому що зазвичай, коли я прилітаю до Австралії, то для мене складно виграти будь-який матч. Тому я дуже рада, що вийшла в півфінал, я не очікувала цього", – сказала Ангеліна.

Нагадаємо, напередодні Калініна здолала нейтральну Шнайдер та мала шанси на українське протистояння, але Марта Костюк поступилась у своєму першому ж матчі на турнірі.

Ангеліна Калініна тенніс

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