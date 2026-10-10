Костюк повертається: сім українок дізналися перших суперниць на "тисячнику" в Ухані

Семеро українських тенісисток отримали перших суперниць на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані, який відбудеться з 12 по 18 жовтня на хардових кортах.

До змагань після перерви, пов'язаної з травмою правого зап'ястя повертається друга ракетка України Марта Костюк (10). Перше коло киянка як восьма сіяна пропускає, а в другому зустрінеться з переможницею матчу між Марією Саккарі (33, Греція) та Донною Векич (40, Хорватія).

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна (7) має шостий номер посіву й теж стартуватиме з другого раунду. Там її суперницею стане сильніша в поєдинку Катерина Синякова (55, Чехія) – Людмила Самсонова (39, -).

Ще четверо українок через недостатньо високі позиції в рейтингу WTA до посіву не потрапили й починатимуть турнірний шлях із першого кола.

Юлія Стародубцева (45) зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, що завершиться в Ухані вдень 11 жовтня.

Дар'я Снігур (46) протистоятиме бельгійці Елізе Мертенс (19), яка 10 жовтня має зіграти півфінал турніру WTA 1000 в Пекіні. Переможниця цього матчу в другому колі вийде на сильнішу в матчі Олександра Олійникова (47) – Джаніс Тджен (49, Індонезія).

Ангеліна Калініна (50) зустрінеться з британкою Сонай Картал (129).

Даяна Ястремська (111) отримала вайлд-кард на турнір, її першою суперницею стане іспанка Крістіна Букша (35).

Ястремська разом із Калініною отримали спеціальне запрошення в парному розряді. У стартовому матчі вони зіграють проти дуету Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).

Нагадаємо, що з наступного тижня Еліна Світоліна вперше з 2021 року стане шостою ракеткою світу.