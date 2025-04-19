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Визначилися фіналісти турніру АТР 500 у Мюнхені

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2025, 20:16
Визначилися фіналісти турніру АТР 500 у Мюнхені
Бен Шелтон
Getty images

Стала відома пара фіналістів на грунтовому турнірі серії АТР 500 у Мюнхені. Німець Александр Звєрєв (3) зустрінеться з американцем Беном Шелтоном (15).

Звєрєв переграв угорця Фабіана Марожана (77) з рахунком 7:6(3), 6:3. Поєдинок для німця склався значно простіше, ніж п'ятничний чвертьфінал з Таллоном Грікспором, де нідерландець вів 7:6(6), 5:4 і подавав на матч.

Для 27-річного Звєрєва фінал стане 38 у кар'єрі, у них німець завоював 23 титули.

Шелтон зробив камбек у зустрічі з аргентинцем Франсіско Черундоло (22) – 2:6, 7:6(7), 6:4. Для американця фінальний поєдинок буде четвертим на рівні АТР, на його рахунку 2 титули.

Звєрєв і Шелтон раніше зіграли лише один очний поєдинок, у ньому переміг Александр.

Вирішальний матч відбудеться 20 квітня о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у суботу також визначилися фіналісти на турнірі серії АТР 500 у Барселоні.

АТР Звєрєв Бен Шелтон

Звєрєв

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