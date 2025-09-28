Визначилась сітка Six Kings Slam 2025: Сіннер зіграє з Циципасом, Джокович і Алькарас стартують із півфіналу

У Саудівській Аравії готуються прийняти престижний виставковий турнір Six Kings Slam 2025. Джокович і Алькарас почнуть боротьбу з півфіналу, тоді як Сіннер зустрінеться з Циципасом, а Звєрєв зійдеться з Фрітцем уже в 1/4 фіналу.

Турнір пройде з 15 по 18 жовтня в Ер-Ріяді. Чвертьфінали відбудуться 15 жовтня, півфінали – 16 числа. Вирішальний поєдинок запланований на 18 жовтня.

Трансляції матчів турніру можна буде переглянути на медіасервісі Netflix.

Повідомляється, що переможець отримає солідну нагороду – 4,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Six Kings Slam – це щорічний виставковий тенісний турнір у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), що проходить у рамках фестивалю Riyadh Season і збирає шістьох топових гравців світу. Змагання має формат плейоф із чвертьфіналами, півфіналами та фіналом, при цьому двоє тенісистів стартують одразу з півфінальної стадії. Турнір не входить до календаря ATP і не дає рейтингових очок, однак приваблює зірок завдяки рекордним призовим.

Лідери світового рейтингу Карлос Алькарас та Яннік Сіннер наразі виступають на турнірі серії ATP 500. Вчора, 27 вересня, іспанець вийшов у чвертьфінал, здобувши перемогу над бельгійцем Зізу Бергсом, а італієць обіграв француза Теренса Атмана.