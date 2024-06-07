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Звєрєв здолав Рууда на шляху у фінал Ролан Гаррос

Олександр Булава — 7 червня, 23:27
Звєрєв здолав Рууда на шляху у фінал Ролан Гаррос

Німець Александер Звєрєв (4) переміг норвежця Каспера Рууда (7) у півфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години 38 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Звєрєв 19 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 5 з 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
1/2 фіналу, 7 червня

Александер Звєрєв (Німеччина) — Каспер Рууд (Норвегія) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

У фіналі 27-річний німець зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса, який у неймовірному 5-сетовому поєдинку здолав Янніка Сіннера.

Фінал запланований на 10 червня.

Звєрєв Ролан Гаррос Рууд

Звєрєв

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