Звєрєв здолав Рууда на шляху у фінал Ролан Гаррос
Німець Александер Звєрєв (4) переміг норвежця Каспера Рууда (7) у півфіналі Ролан Гаррос-2024.
Матч тривав 2 години 38 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.
Звєрєв 19 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 5 з 12 брейк-пойнтів.
Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд — $24,961,000
1/2 фіналу, 7 червня
Александер Звєрєв (Німеччина) — Каспер Рууд (Норвегія) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2
У фіналі 27-річний німець зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса, який у неймовірному 5-сетовому поєдинку здолав Янніка Сіннера.
Фінал запланований на 10 червня.