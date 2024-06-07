Звєрєв здолав Рууда на шляху у фінал Ролан Гаррос

Німець Александер Звєрєв (4) переміг норвежця Каспера Рууда (7) у півфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години 38 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Звєрєв 19 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 5 з 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000 1/2 фіналу, 7 червня

Александер Звєрєв (Німеччина) — Каспер Рууд (Норвегія) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

У фіналі 27-річний німець зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса, який у неймовірному 5-сетовому поєдинку здолав Янніка Сіннера.

Фінал запланований на 10 червня.