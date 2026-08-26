Сачко: Перемагати на турнірах Grand Slam особливо приємно

Перша ракетка України Віталій Сачко успішно стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату США. У першому колі відбіркового етапу US Open 29-річний українець здолав бельгійця Готьє Онклена, здобувши першу для себе перемогу на турнірі.

Чемпіон поспілкувався з Сачком після успішного старту на Відкритому чемпіонаті США, де він поділився емоціями від перемоги та розповів про підготовку до наступного поєдинку.

– Віталію, ви перемогли у матчі, в якому не були фаворитом. Як сприйняли дебютну звитягу на US Open?

– Звичайно, дуже добре. Перемагати завжди приємно, тим більше на турнірах Grand Slam. Я тут ще ніколи не вигравав матчів, тож перша перемога завжди найсолодша.

– За рахунок чого вдалося перемогти?

– За рахунок агресивної гри. Мені дуже допомогла подача у важливих моментах, адже суперник дуже добре діяв на прийомі. Він завжди незручно повертав м'яч, особливо на другій подачі.

– У твоєму тренерському штабі без змін – працюєш із Володимиром Щербою?

– Так, але до Нью-Йорка я приїхав без нього.

– Що ти знаєш про наступного суперника – сіяного іспанця Пабло Льямаса Руїса?

– Поки що майже нічого. Але зараз закінчимо інтерв'ю, я подивлюся, як він грає, і почну будувати план на матч.

– Віталію, вихід у друге коло кваліфікації – це вже турнір у плюс. Я обережно запитаю: чи віриш у те, що можеш здобути бажаний квиток в основу?

– Звичайно, вірю. Якщо не вірити, навіщо взагалі виходити грати?