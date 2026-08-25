Сачко вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації US Open

Український тенісист Віталій Сачко (188) вийшов у півфінал кваліфікації US Open, обігравши у першому матчі попередніх змагань бельгійця Готьє Онклена (158).

Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:5.

В середині обох партій Віталій поступався з брейком, однак зумів здобути перемогу.

За поєдинок Сачко 14 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 1 помилку на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $2,880,000

Чвертьфінал кваліфікації, 25 серпня

Віталій Сачко (Україна) – Готьє Онклен (Бельгія) 7:5, 7:5

Суперники зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У півфіналі кваліфікації Сачко зіграє проти Пабло Льямаса Руїса (126, Іспанія).

Віталій втретє виступає у кваліфікації американського мейджору й здобув дебютну перемогу.

Нагадаємо, що напередодні у кваліфікації US Open успішно стартувала Вероніка Подрез. Анастасія Соболєва матч проти "нейтральної" Александри Шубладзе проведе в ніч на 26 серпня.