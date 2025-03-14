Ілля Марченко: Склади можуть змінитися

Капітан жіночої збірної України прокоментував попередні заявки перед квітневими матчами

Жіноча збірна України 11 та 12 квітня проведе два матчі в рамках Кубка Біллі Джин Кінг. У новому форматі, а саме у груповому раунді "синьо-жовті" у польському Радомі на закритому грунті зіграють з господарками (11 квітня), а наступного дня – зі Швейцарією. Кожна дуель складатиметься з двох одиночних поєдинків, а в разі нічийного рахунку – все вирішить парний матч.

Настрій нашої збірної, здається, покращився із новиною про повернення у склад Еліни Світоліної. Капітан команди, Ілля Марченко, у флеш-інтерв’ю "Чемпіону" підтвердив наміри України вперше кваліфікуватися у вирішальну стадію.

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"Настрій у нас бойовий і по заявці можна побачити, що ми підходимо до квітневих матчів з серйозними намірами. Наші лідери – Еліна Світоліна та Марта Костюк – знаходяться у прекрасній формі. Важливу роль у командному форматі відіграє пара, то ж приємно розраховувати на сильніших в країні – сестер Надію та Людмилу Кіченок. Наш склад міцний, незалежно від покриття.

Турбує стан Катарини Завацької, яка ще не набрала оптимальних кондицій після травми. Можливі зміни не лише в нашому складі, а й у суперників. Польща не заявила Ігу Швьонтек, яка виглядає краще саме на грунті, проте це не означає, що її точно не буде на домашніх матчах. Щодо лідерки швейцарок Белінди Бенчич, то вона насамперед небезпечна на харді.

Звісно, група складна, але наші суперники теж мають про що хвилюватися".

Зазначимо, що тільки переможець групи отримає квиток у "файналз", який пройде у Китаї й збере вісім найкращих збірних. Господарі та Італія вже мають перепустку у фінальний етап.