Збірна України вперше за 8 років виступить у фінальному раунді юніорського КБДК

Дівоча збірна України візьме участь у головному командному турнірі для тенісисток віком до 16 років – юніорському Кубку Біллі Джин Кінг. Фінальний раунд змагання відбудеться з 2 по 8 листопада в єгипетському Каїрі.

Про це повідомляє Великий теніс України.

До списку 16 найкращих юніорських збірних світу, окрім України, увійшли Австралія, Бразилія, Канада, Китайський Тайбей, Чехія, Колумбія, Єгипет, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Румунія, Словаччина, Іспанія, Туніс та США.

Склад збірної України

Поліна Скляр

Софія Бєлінська

Анна Щавінська

Капітан – Ольга Бєлінська

Наша команда зіграє у фінальній частині юніорського КБДК вперше з 2018 року. Тоді збірна України, за яку виступали Любов Костенко та Дар'я Лопатецька, дійшла до фіналу, де поступилася американкам з рахунком 1:2. Цей результат є найкращим в історії для команди.

Нагадаємо, що Поліна Скляр поточного сезону зіграла у півфіналі юніорського Вімблдона.