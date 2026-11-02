Юніорська збірна України розгромила Туніс на старті Кубку Біллі Джин Кінг

У понеділок, 2 листопада, юніорська збірна України з тенісу перемогла команду Тунісу в першому матчі групового етапу фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг серед гравчинь до 16 років.

Перемогу Україні принесли три виграні матчі. Після перемог в одиночному розряді Софія Бєлінська та Поліна Скляр здобули вирішальне, третє очко для збірної, обігравши Мелек Гамаун і Сару Буссаффір – 6:3, 6:0.

Нагадаємо, Україна виступає у групі C разом з Іспанією, Південною Кореєю та Тунісом.

У другому матчі дня збірна Іспанії перемогла Південну Корею з рахунком 2:1. За рахунок кращої різниці збірна України після 1 туру посідає перше місце в групі.

До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні групи. Фінальний турнір проходить у Каїрі з 2 до 8 листопада.

Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг

Груповий етап, 2 листопада

Україна – Туніс 3:0

Софія Бєлінська – Сара Буссаффір 6:0, 7:6

Поліна Скляр – Мелек Гамаун 6:3, 6:0

Софія Бєлінська / Поліна Скляр – Сара Буссафір / Мелек Гамаун 6:3, 6:0

Нагадаємо, що Поліна Скляр у кінці жовтня виступала на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих молодих тенісисток світу. Українка не зуміла вийти з групи до півфіналу змагань.