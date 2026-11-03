Збірна України достроково вийшла у чвертьфінал юніорського Кубку Біллі Джин Кінг

Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 достроково гарантувала собі вихід у чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг. У другому матчі групового етапу наші спортсменки обіграли команду Південної Кореї.

Софія Бєлінська перемогла Лі Є Рін із рахунком 6:4, 6:2, а Поліна Скляр була сильнішою за Сім Сі Йон – 6:2, 7:5. У ці хвилини відбувається парний поєдинок, але на підсумок матчу він уже не вплине.

Таким чином, українки мають дві перемоги у двох проведених зустрічах і не опустяться нижче за друге місце у групі. До чвертьфіналу виходять по дві найкращі команди з кожного з чотирьох квартетів.

В іншому матчі групи збірна Іспанії виграла обидва одиночні поєдинки проти Тунісу й також забезпечила собі вихід до чвертьфіналу.

Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг

Груповий етап, 3 листопада

Україна – Південна Корея 2:0

Софія Бєлінська – Лі Є Рін 6:4, 6:2

Поліна Скляр – Сім Сі Йон 6:2, 7:5

4 листопада збірні України та Іспанії зустрінуться в заключному турі групового етапу. Переможець цього протистояння посяде перше місце в групі, а команда, що програє, вийде до плейоф із другої позиції.

Нагадаємо, напередодні українки розгромили збірну Тунісу у стартовому матчі групового етапу з рахунком 3:0.