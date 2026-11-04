Збірна України з першого місця у групі вийшла у чвертьфінал юніорського Кубку Біллі Джин Кінг
Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 з першого місця вийшла до чвертьфіналу юніорського Кубку Біллі Джин Кінг. У третьому матчі групового етапу наші спортсменки здобули третю перемогу, здолавши команду Іспанії з рахунком 2:1.
Спочатку Софія Бєлінська перемогла Айліш Гарсію Фернандес – 6:4, 7:5. У другому одиночному поєдинку Поліна Скляр поступилася Паолі Піньєрі Селоріо – 1:6, 0:6.
У вирішальній парній зустрічі Бєлінська і Скляр не залишили шансів Гарсії Фернандес та Піньєрі Селоріо – 6:2, 6:1.
Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг
Груповий етап, 4 листопада
Каїр, Єгипет, грунт
Україна – Іспанія 2:1
Софія Бєлінська – Айліш Гарсія Фернандес 6:4, 7:5
Поліна Скляр – Паола Піньєра Селоріо 1:6, 0:6
Софія Бєлінська/Поліна Скляр – Айліш Гарсія Фернандес/Паола Піньєра Селоріо 6:2, 6:1
Суперниці наших дівчат по чвертьфіналу визначаться пізніше 4 листопада.
Нагадаємо, що українки розгромили збірну Тунісу у стартовому матчі групового етапу з рахунком 3:0, а потім перемогли команду Південної Кореї – 2:1.