Жіноча збірна України оголосила склад на матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграють за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
Порівняно з листопадовим поєдинком плейоф Кубку Біллі Джин Кінг проти Австрії, у склад нашої збірної повертаються дві перші ракетки України: Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі. Суперницями нашої збірної стануть команди господарок та швейцарок.
Розклад кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг наступний:
- 10 квітня: Швейцарія - Польща
- 11 квітня: Польща - Україна
- 12 квітня: Швейцарія - Україна
Зазначимо, що до 6 квітня капітани можуть внести зміни до складів своїх збірних.
Нагадаємо, що у своєму попередньому матчі, який проходив 17-18 листопада 2024 року, жіноча команда України перемогла збірну Австрії з рахунком 3:2 і потрапила до кваліфікації основного турніру Кубку Біллі Джин Кінг.