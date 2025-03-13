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Жіноча збірна України оголосила склад на матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 13 березня 2025, 17:31
Жіноча збірна України оголосила склад на матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграють за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Порівняно з листопадовим поєдинком плейоф Кубку Біллі Джин Кінг проти Австрії, у склад нашої збірної повертаються дві перші ракетки України: Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі. Суперницями нашої збірної стануть команди господарок та швейцарок.

Розклад кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг наступний:

  • 10 квітня: Швейцарія - Польща
  • 11 квітня: Польща - Україна
  • 12 квітня: Швейцарія - Україна

Зазначимо, що до 6 квітня капітани можуть внести зміни до складів своїх збірних.

Нагадаємо, що у своєму попередньому матчі, який проходив 17-18 листопада 2024 року, жіноча команда України перемогла збірну Австрії з рахунком 3:2 і потрапила до кваліфікації основного турніру Кубку Біллі Джин Кінг.

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