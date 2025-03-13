Жіноча збірна України оголосила склад на матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграють за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Порівняно з листопадовим поєдинком плейоф Кубку Біллі Джин Кінг проти Австрії, у склад нашої збірної повертаються дві перші ракетки України: Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі. Суперницями нашої збірної стануть команди господарок та швейцарок.

Розклад кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг наступний:

10 квітня: Швейцарія - Польща

11 квітня: Польща - Україна

12 квітня: Швейцарія - Україна

Зазначимо, що до 6 квітня капітани можуть внести зміни до складів своїх збірних.

Нагадаємо, що у своєму попередньому матчі, який проходив 17-18 листопада 2024 року, жіноча команда України перемогла збірну Австрії з рахунком 3:2 і потрапила до кваліфікації основного турніру Кубку Біллі Джин Кінг.