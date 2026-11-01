Збірна України вперше за 8 років виступить у фінальному раунді юніорського Кубку Біллі Джин Кінг

Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 дізналася суперниць на груповому етапі юніорського Кубку Біллі Джин Кінг. Наші спортсменки зіграють проти команд Іспанії, Південної Кореї та Тунісу.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Турнір відбудеться з 2 по 8 листопада в єгипетському Каїрі на ґрунтових кортах спорткомплексу Smash Sporting Club.

Склад збірної України

Поліна Скляр

Софія Бєлінська

Анна Щавінська

Капітан: Ольга Бєлінська

У змаганнях візьмуть участь 16 збірних, розподілених на чотири групи. Протягом 2-4 листопада команди зіграють за коловою системою. Кожне протистояння складатиметься з двох одиночних і одного парного матчу.

Дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. Після дня відпочинку, запланованого на 5 листопада, відбудуться матчі плейоф і поєдинки за підсумкові місця. Чемпіонки визначаться 8 листопада.

Збірна України востаннє виступала у фінальній частині юніорського Кубка Біллі Джин Кінг у 2018 році, коли турнір ще мав назву Junior Fed Cup. Тоді українки дійшли до фіналу в Будапешті, де поступилися команді США. Срібні медалі 2018 року залишаються найкращим результатом України в історії змагань.

Тенісистки зі США є чинними чемпіонками змагань. Вони виграли чотири останні розіграші та загалом мають рекордні десять титулів.

Нагадаємо, що Поліна Скляр у кінці жовтня виступала на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих молодих тенісисток світу. Українка не зуміла вийти з групи до півфіналу змагань.