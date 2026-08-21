Гофф – Костюк: де дивитися чвертьфінал "тисячника" у Цинциннаті

Гофф – Костюк: де дивитися 1/4 фіналу у Цинциннаті

Марта Костюк (11) зустрінеться з Коко Гофф (4) у чвертьфіналі турнірної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Протистояння розпочнеться у ніч проти 22 серпня орієнтовно о 03:30 (за київським часом). Тенісистки вийдуть на корт P&G Center Court тенісного комплексу Lindner Family Tennis Center п'ятим запуском після чоловічого матчу Лоренцо Музетті (Італія) – Френсіс Тіафо (США).

В Україні переглянути матч онлайн можна буде на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.

Цікаво, що 24-річна киянка вшосте зіграє на цій стадії "тисячників" і спробує вийти до свого третього півфіналу.

Костюк і Гофф вшосте зіграють між собою. Наразі мінімальною перевагою за кількістю звитяг в очних зустрічах володіє представниця США – 3:2. Востаннє дівчата ділили один корт в 1/16 фіналу WTA 1000 у Досі. У тому матчі Марта "закрила" американку у двох сетах (6:2, 7:5).

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу "тисячника" у Цинциннаті українка здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву (4:6, 6:0, 6:2), а Гофф у двох партіях вибила чешку Маріє Бузкову (6:3, 6:2).