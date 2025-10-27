Ванга відпочиває: Алькарас дав прогноз на Ель Класико, вгадавши точний рахунок і навіть авторів голів

Після грандіозного Ель Класико між Реалом та Барселоною в мережі активно обговорюють не лише сам матч, а й неймовірний прогноз першої ракетки світу Карлоса Алькараса.

Напередодні гри іспанського тенісиста запитали, як, на його думку, завершиться принципове протистояння. Алькарас, який з дитинства є палким фанатом мадридського Реала, відповів:

"2:1 на користь "вершкових". Голи заб’ють Мбаппе, Беллінгем і Ямал".

І, як не дивно, саме цей сценарій втілився в реальність! Матч завершився з рахунком 2:1, а за Реал дійсно відзначилися Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, тоді як єдиний м’яч за Барселону забив Фермін Лопес.

Уболівальники в соцмережах одразу охрестили Алькараса "ясновидцем" і жартома радять йому тепер робити ставки на футбол.

Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – Андрій Лунін не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.

Наразі відомо, що Реал хоче оскаржити жорстке рішення арбітрів та планує подати апеляцію.