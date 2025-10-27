Українська правда
Ванга відпочиває: Алькарас дав прогноз на Ель Класико, вгадавши точний рахунок і навіть авторів голів

Богдан Войченко — 27 жовтня 2025, 15:12
Після грандіозного Ель Класико між Реалом та Барселоною в мережі активно обговорюють не лише сам матч, а й неймовірний прогноз першої ракетки світу Карлоса Алькараса.

Напередодні гри іспанського тенісиста запитали, як, на його думку, завершиться принципове протистояння. Алькарас, який з дитинства є палким фанатом мадридського Реала, відповів:

"2:1 на користь "вершкових". Голи заб’ють Мбаппе, Беллінгем і Ямал".

І, як не дивно, саме цей сценарій втілився в реальність! Матч завершився з рахунком 2:1, а за Реал дійсно відзначилися Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, тоді як єдиний м’яч за Барселону забив Фермін Лопес.

Уболівальники в соцмережах одразу охрестили Алькараса "ясновидцем" і жартома радять йому тепер робити ставки на футбол.

Нагадаємо, після фолу Педрі на рубежі 10 та 11 доданої хвилини представники обох команд вирішили з'ясувати стосунки біля лав для запасних – Андрій Лунін не залишився осторонь, намагаючись вгамувати суперників. За цей епізод він отримав червону картку.

Наразі відомо, що Реал хоче оскаржити жорстке рішення арбітрів та планує подати апеляцію.

Барселона ВІДЕО Ель класіко прогноз Реал Мадрид теніс Карлос Алькарас