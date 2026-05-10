Барселона – Реал. Прогноз букмекерів на Ель-Класіко у 35 турі Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 35 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Барселона вдома прийматиме Реал.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,63. Натомість на звитягу мадридців можна поставити з коефіцієнтом 4,33, на нічию – 5,00.

Поєдинок відбудеться 10 травня на "Камп Ноу". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 11 січня. Фінал Суперкубку Іспанії завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2.

Зазначимо, що наразі господарі посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а гості – другу. Навіть нічия забезпечить Барселоні дострокове чемпіонство.

