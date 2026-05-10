Барселона – Реал. Онлайн-трансляція Ель-Класіко у 35 турі Ла Ліги

У неділю, 10 травня, відбудеться центральний поєдинок 35 туру чемпіонату Іспанії, у якому Барселона вдома прийматиме мадридський Реал.

Гру на "Камп Ноу" обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Алехандро Хосе Ернандесом. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 11 січня. Фінал Суперкубку Іспанії завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2.

Перед очним протистоянням Барселона посідає першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а гості – другу. Навіть нічия забезпечить підопічним Фліка дострокове чемпіонство.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,63. Натомість на звитягу мадридців можна поставити з коефіцієнтом 4,33, на нічию – 5,00.

