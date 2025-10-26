Лунін взяв участь у потасовці з гравцями Барселони та отримав жовту картку

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін провів увесь переможний матч проти Барселони на лаві для запасних, але отримав жовту картку за підсумками гри.

На рубежі 10 та 11 хвилини додаткового часу гравці та тренерські штаби суперників зійшлись у штовханині після грубого фолу Педрі – хавбек отримав червону картку.

Український воротар не залишився осторонь гарячих подій, мало не спровокувавши ескалацію бійки. У підсумку Лунін, Фермін та Мілітао отримали по жовтій картці.

Для Луніна ця картка стала четвертою у складі Реала, за який він виступає з 2018 року. Також у пасиві голкіпера дві жовті за Дніпро та по одній у складі Леганеса та Ов'єдо.

Цього сезону українець не зіграв жодного матчу за "вершкових" – основним воротарем залишається Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України повідомив Флорентину Пересу про бажання залишити Реал.