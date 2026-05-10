Лунін у запасі: Барселона та Реал оголосили стартові склади на Ель-Класіко в межах 35 туру Ла Ліги

У неділю, 10 травня, в межах 35 туру іспанської Ла Ліги з футболу відбудеться Ель-Класіко, у якому Барселона прийме Реал Мадрид.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння.

Барселона: Жоан Гарсія, Канселу, Курбасі, Гаві, Ферран Торрес, Педрі, Рашфорд, Фермін Лопес, Мартін, Ольмо, Ерік Гарсія

Реал Мадрид: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдіґер, Гейзен, Фран Гарсія, Камавінґа, Чуамені, Беллінгем, Браїм Діас, Гонсало Гарсія, Вінісіус

Гру на "Камп Ноу" обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Алехандро Хосе Ернандесом. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Подивитися пряму трансляцію в Україні можна подивитися на медіасервісі MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію Ель-Класіко безпосередньо у цій новині.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,63. Натомість на звитягу мадридців можна поставити з коефіцієнтом 4,33, на нічию – 5,00.

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 11 січня. Фінал Суперкубку Іспанії завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2.

Перед очним протистоянням Барселона посідає першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а гості – другу. Навіть нічия забезпечить підопічним Фліка дострокове чемпіонство.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.