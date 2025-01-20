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Українська гордість: Еліна Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі Australian Open

Ігор Грачов — 20 січня 2025, 14:05
Getty Images
Українська гордість: Еліна Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі Australian Open

Сьогодні вночі, 20 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у свій 12-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і втретє – на Australian Open. Попри невдалий старт матчу (1:4), Світоліна впевнено обіграла суперницю без прапора, Вероніку Кудермєтову, з рахунком 6:4, 6:1.

Getty Images

Перемога стала для Еліни 29-ю на цьому турнірі, зрівнявши її з аналогічним показником на улюбленому для неї Ролан Гаррос (29). Загальний баланс перемог Світоліної на мейджорах виглядає так:

  • Australian Open – 29 (12 турнірів);
  • Roland Garros – 29 (11);
  • Вімблдон – 20 (10);
  • US Open – 24 (10).

Ми детально розповідали про потрапляння Еліни до елітного клубу тенісисток, які здобули 100 або більше перемог на турнірах Великого Шолома, ось тут:

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Після ювілею українка обійшла Патті Шнідер (101) та Наталі Тозья (101), зрівнявшись із Керрі Рід (102), і впевнено закріпилася в історичній п'ятдесятці жіночого тенісу за цим показником.

Серед чинних гравців Еліна посідає шосте місце за кількістю перемог на ВШ:

  1. Вінус Вільямс – 271;
  2. Вікторія Азаренко – 163;
  3. Каролін Возняцкі – 129;
  4. Медісон Кіз – 113;
  5. Сімона Халеп – 112;
  6. Еліна Світоліна – 102.

Наступною суперницею українки стане Медісон Кіз, яка боротиметься за вихід у свій сьомий півфінал Grand Slam. Для Світоліної цей матч – шанс вперше вийти до півфіналу Australian Open і повторити власний рекорд на ВШ у кар'єрі (три півфінали).

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Відповідальний редактор – Станіслав Лисак

Australian Open Еліна Світоліна Australian Open-2025 Вєроніка Кудермєтова