Українська гордість: Еліна Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі Australian Open
Сьогодні вночі, 20 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у свій 12-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і втретє – на Australian Open. Попри невдалий старт матчу (1:4), Світоліна впевнено обіграла суперницю без прапора, Вероніку Кудермєтову, з рахунком 6:4, 6:1.
Перемога стала для Еліни 29-ю на цьому турнірі, зрівнявши її з аналогічним показником на улюбленому для неї Ролан Гаррос (29). Загальний баланс перемог Світоліної на мейджорах виглядає так:
- Australian Open – 29 (12 турнірів);
- Roland Garros – 29 (11);
- Вімблдон – 20 (10);
- US Open – 24 (10).
Ми детально розповідали про потрапляння Еліни до елітного клубу тенісисток, які здобули 100 або більше перемог на турнірах Великого Шолома, ось тут:
Після ювілею українка обійшла Патті Шнідер (101) та Наталі Тозья (101), зрівнявшись із Керрі Рід (102), і впевнено закріпилася в історичній п'ятдесятці жіночого тенісу за цим показником.
Серед чинних гравців Еліна посідає шосте місце за кількістю перемог на ВШ:
- Вінус Вільямс – 271;
- Вікторія Азаренко – 163;
- Каролін Возняцкі – 129;
- Медісон Кіз – 113;
- Сімона Халеп – 112;
- Еліна Світоліна – 102.
Наступною суперницею українки стане Медісон Кіз, яка боротиметься за вихід у свій сьомий півфінал Grand Slam. Для Світоліної цей матч – шанс вперше вийти до півфіналу Australian Open і повторити власний рекорд на ВШ у кар'єрі (три півфінали).
Відповідальний редактор – Станіслав Лисак