Українська гордість: Еліна Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі Australian Open

Сьогодні вночі, 20 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у свій 12-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і втретє – на Australian Open. Попри невдалий старт матчу (1:4), Світоліна впевнено обіграла суперницю без прапора, Вероніку Кудермєтову, з рахунком 6:4, 6:1.

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Перемога стала для Еліни 29-ю на цьому турнірі, зрівнявши її з аналогічним показником на улюбленому для неї Ролан Гаррос (29). Загальний баланс перемог Світоліної на мейджорах виглядає так:

Australian Open – 29 (12 турнірів);

Roland Garros – 29 (11);

Вімблдон – 20 (10);

US Open – 24 (10).

Ми детально розповідали про потрапляння Еліни до елітного клубу тенісисток, які здобули 100 або більше перемог на турнірах Великого Шолома, ось тут:

Після ювілею українка обійшла Патті Шнідер (101) та Наталі Тозья (101), зрівнявшись із Керрі Рід (102), і впевнено закріпилася в історичній п'ятдесятці жіночого тенісу за цим показником.

Серед чинних гравців Еліна посідає шосте місце за кількістю перемог на ВШ:

Вінус Вільямс – 271; Вікторія Азаренко – 163; Каролін Возняцкі – 129; Медісон Кі з – 113; Сімона Халеп – 112; Еліна Світоліна – 102.

Наступною суперницею українки стане Медісон Кіз, яка боротиметься за вихід у свій сьомий півфінал Grand Slam. Для Світоліної цей матч – шанс вперше вийти до півфіналу Australian Open і повторити власний рекорд на ВШ у кар'єрі (три півфінали).

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Відповідальний редактор – Станіслав Лисак