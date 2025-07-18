Світоліна поділилася шикарним фотосетом у тенісній сукні на фоні Києва

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна поділилася атмосферною фотосесією, зробленою на даху однієї з будівель у Києві.

На знімках спортсменка позує в білому тенісному платті з ракеткою в руках, усміхаючись на фоні панорами столиці.

Але особливу увагу фанатів привернуло коротке відео, де Світоліна грайливо імітує подачу, вдаючи, ніби відправляє уявний м’яч далеко над дахами Києва.

Фотосесія одразу ж зібрала тисячі вподобань і теплих коментарів у соцмережах. Підписники не стримували захоплення, відзначаючи не лише красу кадрів, а й харизму Еліни.

Нагадаємо, у понеділок жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. За підсумками Вімблдона перша ракетка України Світоліна опустилася з 13 на 14 позицію.

Напередодні стало відомо, що Еліна та ще 3 українки потрапили до заявочного списку основної сітки US Open.