Бачити вас обох – моя найбільша перемога: Монфіс мило привітав Світоліну із річницею

Минуло вже чотири роки з моменту, коли Еліна Світоліна та Гаель Монфіс сказали одне одному заповітне "так". За цей час пара стала справжнім символом кохання у світі тенісу.

У день річниці шлюбу французький тенісист поділився теплим і дуже особистим дописом, який моментально підкорив серця підписників.

"Чотири роки тому ми одружилися. Відтоді ми будуємо життя, наповнене любов’ю, сміхом і чудовими спогадами. Сьогодні я дивлюся на це фото… і розумію, що маю все. Бачити вас обох – моя найбільша перемога. Дякую, що ви є. Я люблю вас обох більше за все", – написав Монфіс, додавши фото з дружиною та маленькою донькою Скай.

Нагадаємо, Еліна та Гаель перебувають у стосунках з 2019 року. Пара побралася у 2021 році, а в жовтні 2022-го у них народилася донька Скай.

Напередодні французький тенісист висловив надію, що в них зі Світоліною колись буде більше дітей.

Раніше зіркова тенісна пара розірвала соцмережі відео, на якому Еліна змусила Монфіса заговорити українською.