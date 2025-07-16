Чотири українки зіграють в основній сітці US Open 2025

Еліна Світоліна (14), Марта Костюк (27), Даяна Ястремська (39) та Юлія Стародубцева (72) потрапили до заявочного списка основної сітки четвертого турніру Grand Slam поточного сезону, US Open.

Повний список учасниць приведено на офіційному сайті змагань.

Саме ці четверо українок грали і в основній сітці Вімблдона. Список учасниць кваліфікації US Open стане відомий наступного тижня.

Так званим "захищеним рейтингом" цього сезону на американському мейджорі скористалися Петра Квітова (531, Чехія), Сорана Кирстя (166, Румунія), Чжу Лінь (491, Китай), Анастасія Севастова (384, Латвія), Ван Яфань (143, Китай) та Данка Ковінич (576, Чорногорія).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Марта Костюк опустилися на один рядок в оновленому рейтинг-листі WTA.