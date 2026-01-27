Світоліна стала другою найстаршою дебютанткою півфіналу Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала другою найстаршою тенісисткою, що вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє видання Суспільне Спорт.

За цим показником 31-річна українська тенісистка поступається хорватці Мір'яні Лучич-Бароні, яка у 2017 році зіграла у півфіналі Australian Open у віці 34 років.

Найстарші тенісистки-дебютантки півфіналу Australian Open

34 роки і 313 днів – Мір'яна Лучич-Бароні (Хорватія), 2017 рік

31 рік і 128 днів – Еліна Світоліна (Україна), 2026 рік

30 років і 339 днів – Магда Лінетт (Польща) 2023 рік

30 років і 105 днів – Енн Джонс (Велика Британія) 1969 рік

28 років і 18 днів – Джулі Гелдман (США) 1974 рік

У разі виходу у фінал Світоліна стане найстаршою дебютанткою Australian Open.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі АО-2026 Світоліна розгромила другу ракетку світу Коко Гофф.

У півфіналі Еліна зустрінеться з "нейтральною" Аріною Сабалєнка. У попередніх шести матчах проти білоруски українка здобула одну перемогу.

З наступного тижня Світоліна увійде до першої десятки світового рейтингу WTA. Тенісистка зуміла здійснити свою мрію.