Світоліна: Завжди мріяла повернутися в першу десятку рейтингу

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 11:27
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) прокоментувала розгромну перемогу над американкою Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open.

Завдяки переможному результату одеситка повернеться у першу десятку світу.

"Непоганий день. Дуже задоволена турніром наразі. Це завжди було мрією повернутися в першу десятку рейтингу після перерви через материнство, це завжди було моєю ціллю. На жаль, цього не сталося минулого року і коли ми готувалися до сезону я казала моєму тренеру: "Я досі хочу повернутися в десятку". Це було моєю метою на цей рік", – сказала Світоліна.

Виступ на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії виявився дуже вдалим для Еліни.

"Я дуже задоволена виступати на цьому турнірі і загалом поїздка до Австралії видалась хорошою для мене і я дійсно щаслива, що вийшла до півфіналу", – додала Світоліна.

Нагадаємо, що у третьому колі Світоліна обіграла росіянку Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).

