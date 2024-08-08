Костюк здолала Світоліну на турнірі в Торонто

Українська тенісистка Марта Костюк (20) обіграла землячку Еліну Світоліну (34) у другому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 6:2. 2:6, 6:2. Марта двічі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 3 з 10 брейк-пойнтів. На рахунку Еліни 2 ейси, 7 подвійних помилок та 2 використані брейк-пойнти з 10.

Для тенісисток це була друга зустріч на корті. У 2018 році на Australian Open перемогу здобула Світоліна — 6:2, 6:2.

У наступному колі Костюк зіграє проти переможця матчу Емма Наварро — Магда Лінетт.

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада

Призовий фонд — $6 795 555

Хард

Друге коло, 8 серпня

Марта Костюк (Україна) — Еліна Світоліна (Україна) 6:2. 2:6, 6:2

Нагадаємо, у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Марта Костюк програла хорватці Донні Векич (21), яка в підсумку поступилася в фіналі.

Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдона Барборі Крейчиковій.