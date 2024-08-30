Світоліна зіграє проти Гофф, Костюк поміряється силами з Наварро у третьому колі US Open-2024
Сьогодні, 30 серпня, відбудеться 4 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.
Зокрема, Еліна Світоліна (28) зустрінеться з Коко Гофф (3), Марта Костюк (19) зіграє проти Емми Наваро (12) у другому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок розпочне свій шлях у змішаному розряді.
Варто зазначити, що сьогодні Марта Костюк у парі з румункою Габріеле Руссе має провести поєдинок парного розряду
19:00. Еліна Світоліна (Україна) — Коко Гофф (США)
19:30 Марта Костюк (Україна) — Емма Наваро (США)
18:00 Марта Костюк (Україна)/Габріеле Руссе (Румунія) — Катеріна Сінякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)
21:00 Людмила Кіченок (Україна)/Садіо Думбія (Франція) — Еллен Перес (Австралія)/Сандер Жиль (Бельгія)
Варто нагадати, що Надія Кіченок разом із представником Монако Юго Ні зуміла пройти до другого кола змішанного розряду.