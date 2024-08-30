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Світоліна зіграє проти Гофф, Костюк поміряється силами з Наварро у третьому колі US Open-2024

Руслан Травкін — 30 серпня, 07:35
Світоліна зіграє проти Гофф, Костюк поміряється силами з Наварро у третьому колі US Open-2024
Еліна Світоліна
Getty images

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться 4 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.

Зокрема, Еліна Світоліна (28) зустрінеться з Коко Гофф (3), Марта Костюк (19) зіграє проти Емми Наваро (12) у другому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок розпочне свій шлях у змішаному розряді.

Варто зазначити, що сьогодні Марта Костюк у парі з румункою Габріеле Руссе має провести поєдинок парного розряду

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Третє коло, 30 серпня

19:00. Еліна Світоліна (Україна) — Коко Гофф (США)

19:30 Марта Костюк (Україна) — Емма Наваро (США)

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Друге коло, 30 серпня

18:00 Марта Костюк (Україна)/Габріеле Руссе (Румунія) — Катеріна Сінякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, змішаний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Перше коло, 30 серпня

21:00 Людмила Кіченок (Україна)/Садіо Думбія (Франція) — Еллен Перес (Австралія)/Сандер Жиль (Бельгія)

Варто нагадати, що Надія Кіченок разом із представником Монако Юго Ні зуміла пройти до другого кола змішанного розряду.

Людмила Кіченок Марта Костюк Розклад матчів Еліна Світоліна Коко Гофф Емма Наварро US Open-2024

Людмила Кіченок

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