Світоліна зіграє проти Гофф, Костюк поміряється силами з Наварро у третьому колі US Open-2024

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться 4 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.

Зокрема, Еліна Світоліна (28) зустрінеться з Коко Гофф (3), Марта Костюк (19) зіграє проти Емми Наваро (12) у другому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок розпочне свій шлях у змішаному розряді.

Варто зазначити, що сьогодні Марта Костюк у парі з румункою Габріеле Руссе має провести поєдинок парного розряду

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Третє коло, 30 серпня

19:00. Еліна Світоліна (Україна) — Коко Гофф (США)

19:30 Марта Костюк (Україна) — Емма Наваро (США)

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Друге коло, 30 серпня

18:00 Марта Костюк (Україна)/Габріеле Руссе (Румунія) — Катеріна Сінякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, змішаний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Перше коло, 30 серпня

21:00 Людмила Кіченок (Україна)/Садіо Думбія (Франція) — Еллен Перес (Австралія)/Сандер Жиль (Бельгія)

Варто нагадати, що Надія Кіченок разом із представником Монако Юго Ні зуміла пройти до другого кола змішанного розряду.