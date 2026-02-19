"Довелося по-справжньому викластися": Світоліна – про перемогу над Ружич у чвертьфіналі турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна після непростої перемоги над хорваткою Антонією Ружич у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Дубаї розповіла про зміну тактики під час матчу, особливе ставлення до цих змагань та подякувала вболівальникам.

Слова тенісистки наводить BTU.

Коментуючи перший сет, українка зізналася, що їй довелося суттєво додати у швидкості.

"Якщо чесно, я просто намагалася бути максимально різкою і швидкою в роботі ніг. Думаю, в першому сеті я трохи запізнювалася практично в кожному епізоді, а Антонія, треба віддати їй належне, зіграла просто неймовірно. Мені дійсно довелося додавати, потрібно було привнести щось додаткове у свою гру сьогодні ввечері. І я дуже задоволена тим, як змогла повернутися в другому сеті і в підсумку виграти матч у трьох партіях – це, безумовно, надає мені багато впевненості".

Оскільки спортсменки зустрічалися вперше, Еліна наголосила, що вони обидві перебували в рівних умовах, проте удари хорватки її справді вразили.

"Думаю, ми обидві перебували в однаковій ситуації – для неї це теж було вперше. Але мене дійсно вразило, як вона наносила удари. Мені здається, це покриття їй дуже підходить. Мені довелося по-справжньому викластися, знайти свою гру і якісь маленькі ключі, щоб все-таки виграти цей матч".

Світоліна також зізналася, що турнір у Дубаї є для неї особливим.

"Так, безумовно. У мене тут прекрасні спогади - дві перемоги, дебют у Топ-10 після перемоги на цьому турнірі. І тепер повернутися в це особливе місце... для мене це дуже, дуже особливе почуття. Я дуже рада знову вийти тут у півфінал".

Наприкінці інтерв'ю, відповідаючи на питання про велику підтримку на трибунах та українські прапори, перша ракетка України звернулася до вболівальників зі словами: "Слава Україні!".

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:3 на користь Еліни Світоліної. Завдяки цій перемозі українка вперше за 7 років пробилася до півфіналу у Дубаї.

Еліна вигравала змагання в Дубаї у 2017 та 2018 роках, а у 2019-му востаннє доходила до півфіналу. Цікаво, що на цьому турнірі одеситка має найбільше перемог в історії з усіх тенісисток – 23.

Нагадаєме, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13).