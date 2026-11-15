Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва: букмекери визначили фаворита фіналу WTA Finals

Букмекери визначили фаворитку фінального матчу Підсумкового турніру WTA між Еліною Світоліною та безпрапорною Міррою Андрєєвою.

Так, на перемогу українки пропонується коефіцієнт 3.20, тоді як перемога "нейтралки" оцінюється в 1.37.

Водночас фахівці очікують, що гра не буде однобічною, оцінюючи вирогідність зіграних понад 18 геймів з коефіцієнтом 1.41.

Фінал відбудеться 15 листопада о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.

Цей матч відзначився скандалом – білоруска емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу Світоліної.

Згодом Сабалєнка виступила із заявою, в якій зазначила, на кого саме були спрямовані її образливі вигуки.

У півфіналі Світоліна розгромила Лінду Носкову, що дозволило їй втретє в кар'єри вийти у фінал Підсумкового турніру.