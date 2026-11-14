Сабалєнка виступила із заявою щодо своїх образливих висловів на адресу Світоліної

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнка виступила із заявою с приводу своїх емоціональних та нецензурних висловів під час матчу проти Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі.

Білоруска опублікувала звернення у своїх соцмережах.

"Я хочу прояснити ситуацію, пов'язану з моїм нещодавнім матчем, яка активно обговорюється в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Мене роздратувала поведінка невеликої групи глядачів, які агресивно раділи моїм помилкам, і в той момент я емоційно відреагувала.

Водночас я розумію, що мала впоратися зі своїм роздратуванням інакше, і прошу вибачення у всіх, кого могла образити. Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в подальших виступах на цьому турнірі", – написала "нейтральна" тенісистка.

Нагадаємо, під час матчу Сабалєнка емоційно сказала "Й*бана сука українська на**й", що вболівальники інтерпретували як образу Світоліної.

Сам поєдинок завершився перемогою українки 6:3, 3:6, 6:1, що дозволило Еліні пробитись у півфінал WTA Finals.

Раніше повідомлялося, що Світоліна повторила найкращий результат сезону за кількістю перемог над тенісистками з першої десятки світового рейтингу.