Джокович – про перемогу над Сіннером у півфіналі АО: Це здається чимось нереальним

Станіслав Матусевич — 30 січня 2026, 17:07
Десятиразовий переможець Australian Open, серб Новак Джокович, поділився емоціями від півфінальної перемоги над чинним чемпіоном турніру, італійцем Янніком Сіннером.

Видатний тенісист не приховував задоволення під час флеш-інтерв'ю на корті.

"Чесно кажучи, я зараз не знаходжу слів. Боже мій. Це здається чимось нереальним. Грали чотири години. Рівень інтенсивності та якості тенісу був надзвичайно високим. Я знав, що це єдиний спосіб виграти в нього сьогодні. Він виграв у мене останні п'ять матчів. У Янніка був номер мого мобільного телефону, тому мені довелося змінити його сьогодні ввечері (сміється).

Але жарти вбік. Я подякував йому біля сітки за те, що він дозволив мені хоча б один раз виграти за останні пару років. Я відчуваю до нього величезну повагу. Неймовірний гравець, він доводить тебе до межі, що він і зробив сьогодні ввечері зі мною. Так що він заслуговує бурхливих оплесків за свою гру".

Джокович у 38 років став найстаршим фіналістом Australian Open в історії. Для серба це рекордний 38-й фінал турнірів Grand Slam (ближче за всіх перебуває Роджер Федерер із 31 вирішальним матчем). У разі перемоги в ньому Новак завоює свій 25 одиночний титул Слемів у кар'єрі. Стільки не вдавалося виграти нікому ні серед чоловіків, ні серед жінок.

Нагадаємо, що першим фіналістом змагань став Карлос Алькарас, який обіграв у п'яти сетах німця Олександра Звєрєва (3), провівши третій найдовший матч в історії Australian Open. Своїм виходом у фінал іспанець встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam.

Фінал Джокович Алькарас відбудеться в Мельбурні 1 лютого.

