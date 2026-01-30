Джокович – про перемогу над Сіннером у півфіналі АО: Це здається чимось нереальним

Десятиразовий переможець Australian Open, серб Новак Джокович, поділився емоціями від півфінальної перемоги над чинним чемпіоном турніру, італійцем Янніком Сіннером.

Видатний тенісист не приховував задоволення під час флеш-інтерв'ю на корті.

"Чесно кажучи, я зараз не знаходжу слів. Боже мій. Це здається чимось нереальним. Грали чотири години. Рівень інтенсивності та якості тенісу був надзвичайно високим. Я знав, що це єдиний спосіб виграти в нього сьогодні. Він виграв у мене останні п'ять матчів. У Янніка був номер мого мобільного телефону, тому мені довелося змінити його сьогодні ввечері (сміється).

Але жарти вбік. Я подякував йому біля сітки за те, що він дозволив мені хоча б один раз виграти за останні пару років. Я відчуваю до нього величезну повагу. Неймовірний гравець, він доводить тебе до межі, що він і зробив сьогодні ввечері зі мною. Так що він заслуговує бурхливих оплесків за свою гру".