Чинний чемпіон обіграв Джоковича: визначилися останні чвертьфіналісти Мастерсу в Індіан-Веллсі

Стали відомі ще дві чвертьфінальні пари на Мастерсі в американському Індіан-Веллсі. До цієї стадії змагань пройшли Кемерон Норрі (29, Велика Британія), Даніїл Медведєв (11, -), Карлос Алькарас (1, Іспанія) та Джек Дрейпер (14, Велика Британія).

Норрі без проблем обіграв сенсаційного кваліфаєра, австралійця Рінку Хіджикату (117) з рахунком 6:4, 6:2. Для британця це п'ятий у кар'єрі чвертьфінал Мастерсу, причому чотири рази він досягав успіху саме в Індіан-Веллсі.

Суперником Норрі стане лідер світового рейтингу Алькарас. Іспанець здобув 15 поспіль перемогу на старті поточного сезону, обігравши норвежця Каспера Рууда (13) – 6:1, 7:6(2). Алькарас був сильнішим за Норрі у 5 з 8 їхніх очних поєдинків.

Дрейпер, чинний чемпіон змагань, за дві з половиною години дотиснув Новака Джоковича (4) з рахунком 4:6, 6:4, 7:6(5). За вихід у півфінал британець зіграє проти Медведєва. "Нейтральний" тенісист переміг американця Алекса Мікельсена (44) – 6:2, 6:4. В єдиній очній зустрічі з Дрейпером сильнішим був росіянин.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Індіан-Веллсі

Артур Фіс (Франція) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Лернер Тьєн (США) – Яннік Сіннер (Італія)

Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Джек Дрейпер (Велика Британія) – Даніїл Медведєв (-)

Поєдинки відбудуться 12 березня.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі в Індіан-Веллсі визначилися всі чвертьфінальні пари.